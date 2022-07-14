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Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО

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Интересное развитие карьеры.

Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО

instagram.com/thedumbledong

UA-Футбол
Новина українською

Эль Брук - известная модель, которая прославилась благодаря сервису для взрослых OnlyFans.

Долгое время красотка создавала "эксклюзивный" контент за деньги и горя не знала.

Однако, сейчас все изменилось - Эль планирует стать звездой бокса.

"Все началось с личных сообщений - мне писали организаторы и менеджеры, спрашивали, не хочу ли я попробовать.

Вот я и подумала, почему бы и нет?

Это не случилось внезапно утром, когда я проснулась с мыслью "хочу, чтобы мне выбивали зубы за деньги".

Но по мере того, как я трудилась в зале, мне начало это нравиться", - говорит девушка.

Первым соперником Брук должна была стать основательница OnlyFans Астрид Уэтт, но та отказалась.

Внезапно, на горизонте появилась звезда реалити-шоу Эй Джей Банкер.

"Не хочу сказать ничего плохого про Эй Джей, она милая и забавная девушка.

Однако, ей явно не хватает умения "продать" бой.

Пусть посмотрит на Конора МакГрегора или Тайсона Фьюри - вот как нужно продавать шоу".

Сама же эффектная блондинка заявляет, что дело совсем не в деньгах.

"Меня не интересуют деньги, я достаточно зарабатываю на OnlyFans.

Но я не хочу, чтобы меня запомнили только как девушку из OnlyFans.

Хочется доказать, что я действительно хороша в чем-то".

Мечта красотки - это бой с Джейком Полом.

Пол также является популярным блогером, который начал карьеру боксера и уже успел одержать победы над такими известными бойцами, как Бен Аскрен и Тайрон Вудли.

Также Брук является фанаткой "Манчестер Сити" и часто делает фотосессии в футболке "горожан".

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В статье: Бокс вТренде
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