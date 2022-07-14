Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО
Интересное развитие карьеры.
instagram.com/thedumbledong
Эль Брук - известная модель, которая прославилась благодаря сервису для взрослых OnlyFans.
Долгое время красотка создавала "эксклюзивный" контент за деньги и горя не знала.
Однако, сейчас все изменилось - Эль планирует стать звездой бокса.
"Все началось с личных сообщений - мне писали организаторы и менеджеры, спрашивали, не хочу ли я попробовать.
Вот я и подумала, почему бы и нет?
Это не случилось внезапно утром, когда я проснулась с мыслью "хочу, чтобы мне выбивали зубы за деньги".
Но по мере того, как я трудилась в зале, мне начало это нравиться", - говорит девушка.
Первым соперником Брук должна была стать основательница OnlyFans Астрид Уэтт, но та отказалась.
Внезапно, на горизонте появилась звезда реалити-шоу Эй Джей Банкер.
"Не хочу сказать ничего плохого про Эй Джей, она милая и забавная девушка.
Однако, ей явно не хватает умения "продать" бой.
Пусть посмотрит на Конора МакГрегора или Тайсона Фьюри - вот как нужно продавать шоу".
Сама же эффектная блондинка заявляет, что дело совсем не в деньгах.
"Меня не интересуют деньги, я достаточно зарабатываю на OnlyFans.
Но я не хочу, чтобы меня запомнили только как девушку из OnlyFans.
Хочется доказать, что я действительно хороша в чем-то".
Мечта красотки - это бой с Джейком Полом.
Пол также является популярным блогером, который начал карьеру боксера и уже успел одержать победы над такими известными бойцами, как Бен Аскрен и Тайрон Вудли.
Также Брук является фанаткой "Манчестер Сити" и часто делает фотосессии в футболке "горожан".
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