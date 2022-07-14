Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО

Эль Брук - известная модель, которая прославилась благодаря сервису для взрослых OnlyFans.

Долгое время красотка создавала "эксклюзивный" контент за деньги и горя не знала.

Однако, сейчас все изменилось - Эль планирует стать звездой бокса.

"Все началось с личных сообщений - мне писали организаторы и менеджеры, спрашивали, не хочу ли я попробовать. Вот я и подумала, почему бы и нет? Это не случилось внезапно утром, когда я проснулась с мыслью "хочу, чтобы мне выбивали зубы за деньги". Но по мере того, как я трудилась в зале, мне начало это нравиться", - говорит девушка.

Первым соперником Брук должна была стать основательница OnlyFans Астрид Уэтт, но та отказалась.

Внезапно, на горизонте появилась звезда реалити-шоу Эй Джей Банкер.

"Не хочу сказать ничего плохого про Эй Джей, она милая и забавная девушка. Однако, ей явно не хватает умения "продать" бой. Пусть посмотрит на Конора МакГрегора или Тайсона Фьюри - вот как нужно продавать шоу".

Сама же эффектная блондинка заявляет, что дело совсем не в деньгах.

"Меня не интересуют деньги, я достаточно зарабатываю на OnlyFans. Но я не хочу, чтобы меня запомнили только как девушку из OnlyFans. Хочется доказать, что я действительно хороша в чем-то".

Мечта красотки - это бой с Джейком Полом.

Пол также является популярным блогером, который начал карьеру боксера и уже успел одержать победы над такими известными бойцами, как Бен Аскрен и Тайрон Вудли.

Также Брук является фанаткой "Манчестер Сити" и часто делает фотосессии в футболке "горожан".