Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице

4-летняя девочка Лиза стала символом нечеловеческой атаки россиян на Винницу, которую в самой стране-террористе окреситили "высокоточным ударом по совещению важных военных".

Ребенок с синдромом Дауна умер мгновенно, а за жизнь ее матери продолжают бороться врачи.

Видимо, это и были "важные военные командиры", которых торопились обезвредить власти рф.

Сегодня Елена Зеленская присоединилась к этой истории, опубликовав рождественское видео с Лизой.