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Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице

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Нет прощения!

Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице

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UA-Футбол
Новина українською

4-летняя девочка Лиза стала символом нечеловеческой атаки россиян на Винницу, которую в самой стране-террористе окреситили "высокоточным ударом по совещению важных военных".

Ребенок с синдромом Дауна умер мгновенно, а за жизнь ее матери продолжают бороться врачи.

Видимо, это и были "важные военные командиры", которых торопились обезвредить власти рф.

Сегодня Елена Зеленская присоединилась к этой истории, опубликовав рождественское видео с Лизой.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда за полчаса успела разрисовать красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера", - написала первая леди Украины.

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В статье: война с Россией
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