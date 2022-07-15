Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
Нет прощения!
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4-летняя девочка Лиза стала символом нечеловеческой атаки россиян на Винницу, которую в самой стране-террористе окреситили "высокоточным ударом по совещению важных военных".
Ребенок с синдромом Дауна умер мгновенно, а за жизнь ее матери продолжают бороться врачи.
Видимо, это и были "важные военные командиры", которых торопились обезвредить власти рф.
Сегодня Елена Зеленская присоединилась к этой истории, опубликовав рождественское видео с Лизой.
"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда за полчаса успела разрисовать красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера", - написала первая леди Украины.
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