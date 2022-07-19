Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
Такие вот секреты красоты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ни для кого не секрет, что Криштану Роналду одержим своим здоровьем и красотой.
Португалец даже в 37 лет остается секс-символом и делает все, чтобы этот статус не подвергался сомнениям.
Футболист уже несколько раз исправлял зубы и корректировал свое лицо с помощью инъекций ботокса.
Однако, не только лицо подверглось изменениям.
Как сообщает испанская Marca, спортсмен делает инъекции ботокса и в пенис.
Такая процедура позволяет увеличить толщину на 2-3 сантиметра, а еффект действует до двух лет.
Фирменное празднование гола Кришем теперь обретает иной смысл.
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