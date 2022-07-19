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Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Такие вот секреты красоты

Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ни для кого не секрет, что Криштану Роналду одержим своим здоровьем и красотой.

Португалец даже в 37 лет остается секс-символом и делает все, чтобы этот статус не подвергался сомнениям.

Футболист уже несколько раз исправлял зубы и корректировал свое лицо с помощью инъекций ботокса.

Однако, не только лицо подверглось изменениям.

Как сообщает испанская Marca, спортсмен делает инъекции ботокса и в пенис.

Такая процедура позволяет увеличить толщину на 2-3 сантиметра, а еффект действует до двух лет.

Фирменное празднование гола Кришем теперь обретает иной смысл.

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Комментарии (6)
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Lazio1900
19.07.2022 в 20:39
У Пеналду одни писюны в голове,в прямом и переносном смысле
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0
0
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Lazio1900
19.07.2022 в 20:33
Давно понятно что Пеналду далпаеп
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.07.2022 в 20:20
Меська себе видимо уже пару кило вколол. По полю еле ходит
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+2
-1
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Lazio1900
19.07.2022 в 20:34
Меська не думает о писюнах и бадрах как Пеналду
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
19.07.2022 в 19:58
Щось я не зрозумів, а де срач фанатів Роналду і Мессі?)))
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+1
0
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scorpius (Ck)
19.07.2022 в 20:02
В том смысле чей писюн толще?
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+1
0

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