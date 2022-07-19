Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса

Ни для кого не секрет, что Криштану Роналду одержим своим здоровьем и красотой.

Португалец даже в 37 лет остается секс-символом и делает все, чтобы этот статус не подвергался сомнениям.

Футболист уже несколько раз исправлял зубы и корректировал свое лицо с помощью инъекций ботокса.

Однако, не только лицо подверглось изменениям.

Как сообщает испанская Marca, спортсмен делает инъекции ботокса и в пенис.

Такая процедура позволяет увеличить толщину на 2-3 сантиметра, а еффект действует до двух лет.

Фирменное празднование гола Кришем теперь обретает иной смысл.