Сегодня свой день рождения празднует самый знаменитый пес Украины!

Сегодня самый известный пес Украины Патрон празднует третий день рождения!

В свой праздник помощник саперов Черниговщины обратился к своим фанатам.

"Мне три года. И я самый счастливый пес во Вселенной. У меня есть любящая семья, у меня есть куча игрушек, я помогаю спасать жизни людей, и у меня каждый день есть что кушать.

А еще у меня есть вы! И мне действительно не безразлично как у вас дела. Скучаете ли вы, как вас развеселить. Я хотел, чтобы в этом профиле вы находили вдохновение и утешение. Надеюсь, я справляюсь с этим.

Я знаю, что вы сейчас думаете: "Что бы такого Патрону подарить". Во-первых, свою улыбку. Вот прямо сейчас улыбнитесь. Спасибо.

Во-вторых, хочу попросить помочь мне собрать средства на большую миску корма для собачек и котиков, у которых пока нет своего дома: хотел бы их угостить в честь своего дня рождения. Это совсем необязательно, только если у вас есть возможность. Я знаю, что сейчас каждая копейка не лишняя, поэтому все пойму.

Завел отдельную банку-миску на mono:

5375411201735474

(дублирую ссылку в сторис)

PayPal: dsnspatron@gmail.com

Всем праздничный лизь"