Гениальный украинский хирург достал обломок из сердца бойца ВСУ

Война с бесчеловечным врагом каждый день уносит все новые и новые жизни украинцев.

Но есть и те, кто до последнего сражается за каждую жизнь.

В сети появились кадры очень сложной операции на сердце, которую провели в Институте сердца.

Бригада врачей под руководством Бориса Тудорова смогла достать обломок из сердца и спасти жизнь бойцу ВСУ.