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Гениальный украинский хирург достал обломок из сердца бойца ВСУ

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Невероятные кадры.

Гениальный украинский хирург достал обломок из сердца бойца ВСУ

t.me/dniprooblcentr

UA-Футбол
Новина українською

Война с бесчеловечным врагом каждый день уносит все новые и новые жизни украинцев.

Но есть и те, кто до последнего сражается за каждую жизнь.

В сети появились кадры очень сложной операции на сердце, которую провели в Институте сердца.

Бригада врачей под руководством Бориса Тудорова смогла достать обломок из сердца и спасти жизнь бойцу ВСУ.

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В статье: война с Россией
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