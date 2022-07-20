Гениальный украинский хирург достал обломок из сердца бойца ВСУ
Невероятные кадры.
t.me/dniprooblcentr
Война с бесчеловечным врагом каждый день уносит все новые и новые жизни украинцев.
Но есть и те, кто до последнего сражается за каждую жизнь.
В сети появились кадры очень сложной операции на сердце, которую провели в Институте сердца.
Бригада врачей под руководством Бориса Тудорова смогла достать обломок из сердца и спасти жизнь бойцу ВСУ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Береза - Палкину и Срне: Освободим им Донецк, а потом встретимся
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.07.2022
- Еще двести двухсотых, урожай ББМ и БПЛА. Генштаб сообщил о потерях россиян за 19 июля
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти