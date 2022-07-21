Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
Конечно, все в целях благотворительности.
facebook.com/dana.yarovaya
Благотворительность в Украине в последние месяцы уже стала одним из видов искусства.
Известные личности, благотворительные организации и просто волонтеры придумывают все новые и новые способы сбора денег на нужды ВСУ и нашей страны, не просто прося скинуть средства, а превращая весь процесс в интересную игру с возможностью еще и получить вознаграждение.
В сухом остатке, довольными остаются все: люди получают положительные эмоции и какие-то призы, а наша страна - средства на вооружение или гуманитарную помощь.
Новый проект придумали девушки-волонтеры.
Украинские красотки представили прекрасный календарь со своим участием "Як відьма скаже".
Название отсылает к известному стиху Людмилы Горовой "Буде тобі враже, так як відьма скаже".
Уникальный календарь начинается уже с августа по просьбе военных, которые не хотели ждать 2023-го года.
Способ получить такую красоту автор проекта описала на своей странице в Facebook.
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