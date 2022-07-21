Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО

Благотворительность в Украине в последние месяцы уже стала одним из видов искусства.

Известные личности, благотворительные организации и просто волонтеры придумывают все новые и новые способы сбора денег на нужды ВСУ и нашей страны, не просто прося скинуть средства, а превращая весь процесс в интересную игру с возможностью еще и получить вознаграждение.

В сухом остатке, довольными остаются все: люди получают положительные эмоции и какие-то призы, а наша страна - средства на вооружение или гуманитарную помощь.

Новый проект придумали девушки-волонтеры.

Украинские красотки представили прекрасный календарь со своим участием "Як відьма скаже".

Название отсылает к известному стиху Людмилы Горовой "Буде тобі враже, так як відьма скаже".

Уникальный календарь начинается уже с августа по просьбе военных, которые не хотели ждать 2023-го года.

Способ получить такую красоту автор проекта описала на своей странице в Facebook.