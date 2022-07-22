Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
Спасает людей.
instagram.com/antytila_official
Еще совсем недавно Тарас Тополя собирал стадионы вместе с группой "Антитела".
Теперь же музыкант трудится парамедиком на службе ВСУ.
Каждый день он и его товарищи спасают человеческие жизни.
Сегодня Тарас даже показал видео рабочего процесса.
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