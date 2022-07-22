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Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ

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Спасает людей.

Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ

instagram.com/antytila_official

UA-Футбол
Новина українською

Еще совсем недавно Тарас Тополя собирал стадионы вместе с группой "Антитела".

Теперь же музыкант трудится парамедиком на службе ВСУ.

Каждый день он и его товарищи спасают человеческие жизни.

Сегодня Тарас даже показал видео рабочего процесса.

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В статье: война с Россией
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