Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
Очень яркая личность.
instagram.com/inessainz01
Инес Сайнс - легенда спортивной журналистики.
Яркая мексиканка стремительно ворвалась в элиту еще 20 лет назад.
К 2006 году на ее счету была работа на трех финалах Лиги чемпионов, четырех финалах НБА, несколько Супербоулов, а также Олимпийские игры и чемпионат мира.
Также Сайнс стала известна благодаря интервью с такими звездами, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роджер Федерер, Зинедин Зидан, Дерек Джетер и Алекс Родригес.
Уже тогда к девушке прочно приклеился статус секс-символа.
Сейчас Инес 43 года, она активно работает на канале Azteca Deportes и все еще роскошно выглядит.
Вчера красотка побывала на тренировке мадридского "Реала" и пообщалась с Карло Анчелотти и Тибо Куртуа.
В сети уже успели пошутить о том, что к бельгийцу опасно подпускать красивых женщин - вратарь "сливочных" уже несколько раз влипал в истории из-за своих попыток ухаживания за известными моделями.
Впрочем, сейчас Тибо в отношениях с очаровательной моделью Мишель Херцег.
Да и сама Инес уже 20 лет в браке с продюсером Эктором Пересом Рохано и остается верна только ему, несмотря на множество историй о попытках футболистов с ней "флиртовать".
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