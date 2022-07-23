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Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО

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Очень яркая личность.

Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО

instagram.com/inessainz01

UA-Футбол
Новина українською

Инес Сайнс - легенда спортивной журналистики.

Яркая мексиканка стремительно ворвалась в элиту еще 20 лет назад.

К 2006 году на ее счету была работа на трех финалах Лиги чемпионов, четырех финалах НБА, несколько Супербоулов, а также Олимпийские игры и чемпионат мира.

Также Сайнс стала известна благодаря интервью с такими звездами, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роджер Федерер, Зинедин Зидан, Дерек Джетер и Алекс Родригес.

Уже тогда к девушке прочно приклеился статус секс-символа.

Сейчас Инес 43 года, она активно работает на канале Azteca Deportes и все еще роскошно выглядит.

Вчера красотка побывала на тренировке мадридского "Реала" и пообщалась с Карло Анчелотти и Тибо Куртуа.

В сети уже успели пошутить о том, что к бельгийцу опасно подпускать красивых женщин - вратарь "сливочных" уже несколько раз влипал в истории из-за своих попыток ухаживания за известными моделями.

Впрочем, сейчас Тибо в отношениях с очаровательной моделью Мишель Херцег.

Да и сама Инес уже 20 лет в браке с продюсером Эктором Пересом Рохано и остается верна только ему, несмотря на множество историй о попытках футболистов с ней "флиртовать".

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В статье: Реал (Мадрид) вТренде
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