Россия - для грустных. Из-за санкций рф может остаться без сладостей
Все логично.
Высшее руководство рф продолжает кормить людей лапшой о том, что санкции или не работают, или даже делают страну сильнее.
Однако, уровень жизни жителей этого недогосударства продолжает падать.
Внезапно, автомобили превращаются в камикадзе-машины, а люди продолжают драться за еду.
Немного скрасить печальное существование среднестатистического россиянина могла бы доза сладкого - но и тут проблема.
В список санкций попали эмульгаторы и красители, которые используют все кондитеры и без которых невозможно сохранить вкус изделий.
Что ж, в очередной раз приходится вспоминать, что россия - для грустных.
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