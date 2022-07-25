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Россия - для грустных. Из-за санкций рф может остаться без сладостей

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Все логично.

Россия - для грустных. Из-за санкций рф может остаться без сладостей

UA-Футбол
Новина українською

Высшее руководство рф продолжает кормить людей лапшой о том, что санкции или не работают, или даже делают страну сильнее.

Однако, уровень жизни жителей этого недогосударства продолжает падать.

Внезапно, автомобили превращаются в камикадзе-машины, а люди продолжают драться за еду.

Немного скрасить печальное существование среднестатистического россиянина могла бы доза сладкого - но и тут проблема.

В список санкций попали эмульгаторы и красители, которые используют все кондитеры и без которых невозможно сохранить вкус изделий.

Что ж, в очередной раз приходится вспоминать, что россия - для грустных.

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В статье: война с Россией
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