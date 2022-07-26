Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
Красота спасет мир!
t.me/dniprooblcentr
Задолго до 24 февраля Александра Самонова понимала, что полномасштабная война точно ждет нашу страну.
Потому девушка начала готовится заранее и с первых дней вторжения присоединилась к ВСУ.
Сейчас 23-летняя снайперша активно выкашивает оккупантов, а ее фото несколько раз облетели сеть.
Все из-за сходства с Анжелиной Джоли, за что красотку успели назвать украинской Ларой Крофт.
Что думаете - похожа?
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