Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО

Задолго до 24 февраля Александра Самонова понимала, что полномасштабная война точно ждет нашу страну.

Потому девушка начала готовится заранее и с первых дней вторжения присоединилась к ВСУ.

Сейчас 23-летняя снайперша активно выкашивает оккупантов, а ее фото несколько раз облетели сеть.

Все из-за сходства с Анжелиной Джоли, за что красотку успели назвать украинской Ларой Крофт.

Что думаете - похожа?