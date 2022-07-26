Семилетняя девочка-волонтер приобрела для военных два автомобиля и тепловизора - ВИДЕО

Иринка из Ровно изготавливает и продает веночки, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Девочка уже подарила военным два тепловизора, приобрела две машины, сейчас собирает деньги на третью, но мечтает о "Джавелине".

Об этом говорится в материале ТСН.

32-летний отец девочки Александр Васильев из 14-й отдельной механизированной бригады погиб 27 марта в Николаевской области. Ранее, в 2014 году, жизнь за Украину отдал и ее родной дядя.

Иринка решила сама приближать нашу победу, помогая армии. "Мне это нужно, чтобы сюда москали не пришли, и чтобы они совсем ушли из Украины", - убеждает маленькая волонтер.

Девочка создает и продает веночки за 100 гривен. Впрочем, люди, глядя на старания ребенка, перечисляют и платят гораздо больше, чем он просит за свои веночки.

"Я сначала собирала на первый тепловизор, потом на второй, а теперь я собираю уже на третью машину", – рассказывает девочка.

Детская мечта Иринки – собрать на "Джавелин". Мама объяснила ей, что приобрести такое оружие просто так нельзя. Поэтому девочка собирается написать письмо руководству Украины, чтобы ей сказали, как купить "Джавелин".

Иринка уверена, что благодаря своим изделиям сможет собрать на нужды украинских армейцев. Готова, говорит, их изготавливать чуть ли не беспрестанно, лишь бы приблизить победу Украины. И уверена, папа и дядя ею бы гордились.