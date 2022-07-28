  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Байрактары, Джавелины и Стефании. Как украинцы называют своих детей в 2022 году

Новости
(1 голосов)

Новые тренды в действии.

Байрактары, Джавелины и Стефании. Как украинцы называют своих детей в 2022 году

Фото: instagram Дэвида Бэкхема

UA-Футбол
Новина українською

2022 год оставил глубокий след на украинцах во всех аспектах.

Причем касается это даже тех, кто только-только появился на свет.

Органами государственной регистрации актов гражданского состояния за первую половину 2022 года было зарегестрировано 104 905 новых граждан Украины.

При этом закон Украины никак не ограничивает право родителей выбирать для ребенка имя.

Потому неудивительно, что в нашей стране стало гораздо больше мальчиков-Байрактаров и девочек-Джавелин.

Существенный рост популярности зафиксирован и у имени Стефания после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении.

Также люди экспериментируют с именами, называя своих детей, к примеру Артур-Байрактар или Ян-Джавелин, а девочек - Аделина-Джавелина.

Стоит отметить и другие варианты имен.

Мальчики: Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

Девочки: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина, Евангелина, Жасмин, Ариэль, Зореслава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде