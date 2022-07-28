Байрактары, Джавелины и Стефании. Как украинцы называют своих детей в 2022 году

2022 год оставил глубокий след на украинцах во всех аспектах.

Причем касается это даже тех, кто только-только появился на свет.

Органами государственной регистрации актов гражданского состояния за первую половину 2022 года было зарегестрировано 104 905 новых граждан Украины.

При этом закон Украины никак не ограничивает право родителей выбирать для ребенка имя.

Потому неудивительно, что в нашей стране стало гораздо больше мальчиков-Байрактаров и девочек-Джавелин.

Существенный рост популярности зафиксирован и у имени Стефания после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении.

Также люди экспериментируют с именами, называя своих детей, к примеру Артур-Байрактар или Ян-Джавелин, а девочек - Аделина-Джавелина.

Стоит отметить и другие варианты имен.

Мальчики: Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

Девочки: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина, Евангелина, Жасмин, Ариэль, Зореслава.