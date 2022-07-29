В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
Никого не забудем.
t.me/Bratchuk_Sergey
Война с восточной нечистью отнимает все больше и больше украинских жизней.
Вчера в ходе боевых действий погиб известный поэт и автор песен Глеб Бабич.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Мы написали с тобой "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас осталась одна песня, которую мы должны издавать буквально на днях – "Не покинь". Никогда бы не подумал, что именно она станет прощальной в нашей с тобой жизни", - написал друг Бабича и вокалист группы Kozak System Иван Леньо.
Собственно, именно сегодня группа опубликовала видео на песню "Не покинь".
Стоит также вспомнить и другие работы на стихи Глеба Бабича.
Популярное сейчас
- Хроники горящих БК. ВСУ нанесли удары по складам россиян в Херсоне, Иловайске и Брянске
- Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета
- Следом за братом. Венсан Тилль попрощался с Ворсклой
- Россия - для грустных. Из-за санкций рф может остаться без сладостей
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
- Гениальный украинский хирург достал обломок из сердца бойца ВСУ
Новости по теме
- 00:22 Украинские Данилов: Крымский мост находится под нашим бдительным контролем
- 00:05 Украинские Гражданство Украины для иностранцев: Шмыгаль рассказал, какие экзамены нужно будет сдать
- 23:48 Украинские Снайперская точность: Черные Запорожцы из коптера положили гранату в люк вражеской техники - ВИДЕО