В бою погиб известный украинский поэт и автор песен

Война с восточной нечистью отнимает все больше и больше украинских жизней.

Вчера в ходе боевых действий погиб известный поэт и автор песен Глеб Бабич.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Мы написали с тобой "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас осталась одна песня, которую мы должны издавать буквально на днях – "Не покинь". Никогда бы не подумал, что именно она станет прощальной в нашей с тобой жизни", - написал друг Бабича и вокалист группы Kozak System Иван Леньо.

Собственно, именно сегодня группа опубликовала видео на песню "Не покинь".

Стоит также вспомнить и другие работы на стихи Глеба Бабича.