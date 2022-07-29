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В бою погиб известный украинский поэт и автор песен

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Никого не забудем.

В бою погиб известный украинский поэт и автор песен

t.me/Bratchuk_Sergey

UA-Футбол
Новина українською

Война с восточной нечистью отнимает все больше и больше украинских жизней.

Вчера в ходе боевых действий погиб известный поэт и автор песен Глеб Бабич.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Мы написали с тобой "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом". У нас осталась одна песня, которую мы должны издавать буквально на днях – "Не покинь". Никогда бы не подумал, что именно она станет прощальной в нашей с тобой жизни", - написал друг Бабича и вокалист группы Kozak System Иван Леньо.

Собственно, именно сегодня группа опубликовала видео на песню "Не покинь".

Стоит также вспомнить и другие работы на стихи Глеба Бабича.

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В статье: война с Россией
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