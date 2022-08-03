Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО

Звездные украинские исполнители не сидят без дела в военное время.

Арсен Мирзоян и Злата Огневич, в компании гитариста Александра Лозовского и группы "Пан Карпо" устроили концерт для украинских пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Музыканты не раз срывали шквал апплодисментов и повторяли главные хиты на бис.