Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Хорошая идея.
facebook.com/DPSUkraine
Звездные украинские исполнители не сидят без дела в военное время.
Арсен Мирзоян и Злата Огневич, в компании гитариста Александра Лозовского и группы "Пан Карпо" устроили концерт для украинских пограничников.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Музыканты не раз срывали шквал апплодисментов и повторяли главные хиты на бис.
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