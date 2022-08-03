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Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО

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Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО

facebook.com/DPSUkraine

UA-Футбол
Новина українською

Звездные украинские исполнители не сидят без дела в военное время.

Арсен Мирзоян и Злата Огневич, в компании гитариста Александра Лозовского и группы "Пан Карпо" устроили концерт для украинских пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Музыканты не раз срывали шквал апплодисментов и повторяли главные хиты на бис.

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В статье: война с Россией
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