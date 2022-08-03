Борщ, вышиванка и многое другое. Скоро могут стать доступными украинские эмоджи. ФОТО
Ждем осени.
Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images
Украинское диджитал-агентство Hexagon Agency, которое занимается разработкой сайтов и графическим дизайном, поделилось новой разработкой.
Скоро свет увидит ряд украинских эмоджи, среди которых борщ, тризубец, вышиванка и другие.
Однако, полной доступности придется подождать.
Эмоджи должны пройти экспертизу Unicode Emoji Subcommittee и станут доступны только в октябре.
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