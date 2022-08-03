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Борщ, вышиванка и многое другое. Скоро могут стать доступными украинские эмоджи. ФОТО

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Ждем осени.

Борщ, вышиванка и многое другое. Скоро могут стать доступными украинские эмоджи. ФОТО

Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинское диджитал-агентство Hexagon Agency, которое занимается разработкой сайтов и графическим дизайном, поделилось новой разработкой.

Скоро свет увидит ряд украинских эмоджи, среди которых борщ, тризубец, вышиванка и другие.

Однако, полной доступности придется подождать.

Эмоджи должны пройти экспертизу Unicode Emoji Subcommittee и станут доступны только в октябре.

Борщ, вышиванка и многое другое. Скоро могут стать доступными украинские эмоджи. ФОТО - изображение 1
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В статье: война с Россией
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