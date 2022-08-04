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Кинотеатры рф просят путина помочь - индустрия почти на дне

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Не импортозаместили.

Кинотеатры рф просят путина помочь - индустрия почти на дне

UA-Футбол
Новина українською

Индустрия кино в эрефии совершает уверенное отрицательное всплытие.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту рф владимиру путину с просьбой о финансовой помощи.

Проблема в том, что "импортозаместить" ушедшие с рынка киностудии и фильмы удалось только на 5% сборов.

Странно - почему-то пиратские показы зарубежных фильмов и поделки местных "талантов" не привели зрителей в восторг.

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В статье: война с Россией
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