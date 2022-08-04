Кинотеатры рф просят путина помочь - индустрия почти на дне
Не импортозаместили.
Индустрия кино в эрефии совершает уверенное отрицательное всплытие.
Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту рф владимиру путину с просьбой о финансовой помощи.
Проблема в том, что "импортозаместить" ушедшие с рынка киностудии и фильмы удалось только на 5% сборов.
Странно - почему-то пиратские показы зарубежных фильмов и поделки местных "талантов" не привели зрителей в восторг.
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