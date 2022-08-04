Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
От фотокамер не спрячешся.
instagram.com/wanda_nara
Семейство Икарди постоянно подкидывает поводы вспомнить о себе.
Сначала пара собиралась в очередной раз расходиться, потом снова сошлась, Мауро даже отписал все свои доходы до 2050 года Ванде, после чего их же начали подозревать в финансовых махинациях.
Как бы там ни было, с возможностями у эффектной блондинки точно все отлично.
Мать пятерых детей отдыхает на Ибице, где не стесняется демонстрировать отличную форму, купаясь топлес.
ФОТО: The Mega Agency
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