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Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО

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От фотокамер не спрячешся.

Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО

instagram.com/wanda_nara

UA-Футбол
Новина українською

Семейство Икарди постоянно подкидывает поводы вспомнить о себе.

Сначала пара собиралась в очередной раз расходиться, потом снова сошлась, Мауро даже отписал все свои доходы до 2050 года Ванде, после чего их же начали подозревать в финансовых махинациях.

Как бы там ни было, с возможностями у эффектной блондинки точно все отлично.

Мать пятерых детей отдыхает на Ибице, где не стесняется демонстрировать отличную форму, купаясь топлес.

Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО - изображение 1Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО - изображение 2Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО - изображение 3Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО - изображение 4
ФОТО: The Mega Agency
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В статье: Мауро Икарди вТренде Ванда Нара
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