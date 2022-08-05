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Мауро Икарди и Ванда Нара снова разводятся

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Где-то мы это уже видели.

Мауро Икарди и Ванда Нара снова разводятся

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не пройшло и года - а Мауро Икарди и Ванда Нара снова разводятся.

Буквально в октябре прошлого года СМИ облетела новость о расставании супругов из-за измены футболиста.

Впрочем, раскаявшийся игрок бросился умолять жену остаться и ему это удалось.

Не обошлось и без финансового фактора - аргентинец передал жене права на все свои доходы до 2050 года.

Однако, судя по всему, даже это не спасло брак.

Во время передачи Los Ángeles de la mañana несколько раз прокрутили аудиосообщение Ванды, которое та отправила подруге.

"Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней.

Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе", - говорит женщина.

Ведущая передачи заявила о подлинности аудио.

Теперь осталось только дождаться официальной информации.

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В статье: Мауро Икарди Ванда Нара ПСЖ
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
05.08.2022 в 21:10
Молодец ванда, с начала высосала бабки с Лопеса, теперь полностью взяла в рабство Икарди...и это при том что она редкостное уродище, экс шлюха еще до Лопеса..молодец баба, аплодирую.
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