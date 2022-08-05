Мауро Икарди и Ванда Нара снова разводятся
Где-то мы это уже видели.
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Не пройшло и года - а Мауро Икарди и Ванда Нара снова разводятся.
Буквально в октябре прошлого года СМИ облетела новость о
Впрочем, раскаявшийся игрок бросился умолять жену остаться и ему это удалось.
Не обошлось и без финансового фактора - аргентинец
Однако, судя по всему, даже это не спасло брак.
Во время передачи Los Ángeles de la mañana несколько раз прокрутили аудиосообщение Ванды, которое та отправила подруге.
"Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней.
Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе", - говорит женщина.
Ведущая передачи заявила о подлинности аудио.
Теперь осталось только дождаться официальной информации.
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