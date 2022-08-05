Не пройшло и года - а Мауро Икарди и Ванда Нара снова разводятся.

Буквально в октябре прошлого года СМИ облетела новость о расставании супругов из-за измены футболиста.

Впрочем, раскаявшийся игрок бросился умолять жену остаться и ему это удалось.

Не обошлось и без финансового фактора - аргентинец передал жене права на все свои доходы до 2050 года.

Однако, судя по всему, даже это не спасло брак.

Во время передачи Los Ángeles de la mañana несколько раз прокрутили аудиосообщение Ванды, которое та отправила подруге.

"Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней.

Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе", - говорит женщина.

Ведущая передачи заявила о подлинности аудио.

Теперь осталось только дождаться официальной информации.