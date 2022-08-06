Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО

Георгий Цитаишвили этим летом присоединился к польскому "Леху" на правах аренды.

Пока дела идут не очень: команда успела стартовать с двух поражений в чемпионате и получить 1:5 от "Карабаха" в квалификации ЛЧ, а сам игрок пока сражается только за несколько минут со скамейки запасных.

Однако, сложные времена футболисту помогает пережить его вторая половинка София.

Пара уже давно вместе и неудивительно, что девушка сейчас рядом со спортсменом в Польше.

"Моя поддержка. Всегда рядом, несмотря на все трудности", - написал Цитаишвили под общим фото в своем инстаграме.

Надеемся, поддержка Софии действительно поможет Гио добиться успехов в новом клубе.