Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
Поддержка и опора.
instagram.com/sofia_rii
Георгий Цитаишвили этим летом присоединился к польскому "Леху" на правах аренды.
Пока дела идут не очень: команда успела стартовать с двух поражений в чемпионате и получить 1:5 от "Карабаха" в квалификации ЛЧ, а сам игрок пока сражается только за несколько минут со скамейки запасных.
Однако, сложные времена футболисту помогает пережить его вторая половинка София.
Пара уже давно вместе и неудивительно, что девушка сейчас рядом со спортсменом в Польше.
"Моя поддержка. Всегда рядом, несмотря на все трудности", - написал Цитаишвили под общим фото в своем инстаграме.
Надеемся, поддержка Софии действительно поможет Гио добиться успехов в новом клубе.
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