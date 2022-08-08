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Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать

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Квартиру в Москве этому гражданину

Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать

alterna2.com

UA-Футбол
Новина українською

Весной этого года легендарные Pink Floyd вернулись в мир рок-музыки для записи песни Hey, Hey, Rise Up! вместе с украинским вокалистом Андреем Хлывнюком (да, та самая "Червона калина").

А буквально на днях в информационное пространство просочилось обращение основателя коллектива Роджера Вотерса к Джо Байдену.

Музыкант назвал именно США виновником того, что россияне бомбят мирные города и устраивают геноцид украинского народа.

Он же призвал президента США повлиять на его коллегу Зеленского и заставить того капитулировать.

"Почему они [США] продолжают эту войну? Она может закончиться завтра, если Байден поднимется и скажет – "остановим это", - сказал Вотерс.

Впрочем, сейчас Вотерс имеет мало отношения к Pink Floyd.

Еще в 80-х он покинул группу из-за склочного характера и потом долго судился с группой за право на название, поскольку музыкант считал, что "он и есть Pink Floyd и именно он тянул группу 15 лет".

Как видим, группа легко сохранила статус легендарной и без него, а сам Вотерс особого успеха не достиг, продолжая выезжать на материале времен Pink Floyd.

Также музыканта не раз обвиняли в поддержке Башара Асада и ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару.

Сам же Вотерс еще в 2014 году заявил, что Украина сама спровоцировала россию на агрессию в Крыму, а в 2022 - что уже НАТО спровоцировали рф расширением и не оставили путину выбора.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
08.08.2022 в 12:50
Хоть я и отчасти являюсь поклонником творчества Уотерса, как человек он оказался г.овнюком и ватным м. удилой, в отличие от того же Гилмора.
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
08.08.2022 в 12:16
Так ви наших порохобтів послухайте, вони самі дочекатись цього не можуть. Зелі нема що роботи, як справи то на Петра, то на Медведчука заводити. Не спить бідний ночами, думає яку ще байку на цих двох патріотів України вигадати. Ото Зеля.
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+2
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Litb@rski (Кёльн)
08.08.2022 в 11:48
Чувак с кукухой совсем не дружит...
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beatles (Крижопіль)
08.08.2022 в 11:40
Такий собі величезний шмат лайна! Чи там не його семью десь в глубинці русняві кидають "кто дальше кине"?
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