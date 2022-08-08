Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Квартиру в Москве этому гражданину
alterna2.com
Весной этого года легендарные Pink Floyd вернулись в мир рок-музыки для записи песни Hey, Hey, Rise Up! вместе с украинским вокалистом Андреем Хлывнюком (да, та самая "Червона калина").
А буквально на днях в информационное пространство просочилось обращение основателя коллектива Роджера Вотерса к Джо Байдену.
Музыкант назвал именно США виновником того, что россияне бомбят мирные города и устраивают геноцид украинского народа.
Он же призвал президента США повлиять на его коллегу Зеленского и заставить того капитулировать.
"Почему они [США] продолжают эту войну? Она может закончиться завтра, если Байден поднимется и скажет – "остановим это", - сказал Вотерс.
Впрочем, сейчас Вотерс имеет мало отношения к Pink Floyd.
Еще в 80-х он покинул группу из-за склочного характера и потом долго судился с группой за право на название, поскольку музыкант считал, что "он и есть Pink Floyd и именно он тянул группу 15 лет".
Как видим, группа легко сохранила статус легендарной и без него, а сам Вотерс особого успеха не достиг, продолжая выезжать на материале времен Pink Floyd.
Также музыканта не раз обвиняли в поддержке Башара Асада и ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару.
Сам же Вотерс еще в 2014 году заявил, что Украина сама спровоцировала россию на агрессию в Крыму, а в 2022 - что уже НАТО спровоцировали рф расширением и не оставили путину выбора.
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