Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО

Уже сегодня "Динамо" предстоит решающая дуэль со "Штурмом".

Помешать украинскому клубу пополнить копилку голов постарается лидер обороны австрийцев Давид Аффенгрубер.

А с трибун 21-летнего игрока будет поддерживать его вторая половинка.

Мишель со спортом связывают не только отношения с футболистом.

Красотка руководит соцсетями спортивного издания laola1.

Насладимся красотой девушки, но удачи их паре сегодня желать не будем.