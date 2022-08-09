Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
Сегодня она будет на трибунах.
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Уже сегодня "Динамо" предстоит решающая дуэль со "Штурмом".
Помешать украинскому клубу пополнить копилку голов постарается лидер обороны австрийцев Давид Аффенгрубер.
А с трибун 21-летнего игрока будет поддерживать его вторая половинка.
Мишель со спортом связывают не только отношения с футболистом.
Красотка руководит соцсетями спортивного издания laola1.
Насладимся красотой девушки, но удачи их паре сегодня желать не будем.
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