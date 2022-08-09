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Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО

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Сегодня она будет на трибунах.

Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО

instagram.com/m_ober__

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня "Динамо" предстоит решающая дуэль со "Штурмом".

Помешать украинскому клубу пополнить копилку голов постарается лидер обороны австрийцев Давид Аффенгрубер.

А с трибун 21-летнего игрока будет поддерживать его вторая половинка.

Мишель со спортом связывают не только отношения с футболистом.

Красотка руководит соцсетями спортивного издания laola1.

Насладимся красотой девушки, но удачи их паре сегодня желать не будем.

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) вТренде
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