Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО

9 августа уже официально можно считать Днем паники в Крыму.

Конечно же, соцсети первыми отреагировали на "детонацию боеприпасов" и "хлопки" на аэродроме Саки.

Подключились и украинские бренды, которые начали делить лучшие места для возвращения.

Ждать осталось недолго - ВСУ идут!