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Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО

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Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО

krymua

UA-Футбол
Новина українською

9 августа уже официально можно считать Днем паники в Крыму.

Конечно же, соцсети первыми отреагировали на "детонацию боеприпасов" и "хлопки" на аэродроме Саки.

Подключились и украинские бренды, которые начали делить лучшие места для возвращения.

Ждать осталось недолго - ВСУ идут!

Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО - изображение 1Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО - изображение 2Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО - изображение 3Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО - изображение 4Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО - изображение 5
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В статье: война с Россией
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