Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
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krymua
9 августа уже официально можно считать Днем паники в Крыму.
Конечно же, соцсети первыми отреагировали на "детонацию боеприпасов" и "хлопки" на аэродроме Саки.
Подключились и украинские бренды, которые начали делить лучшие места для возвращения.
Ждать осталось недолго - ВСУ идут!
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