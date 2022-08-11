Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф
Интересно!
YouTube: The Organization of Ukrainian Producers
Украина продолжает борьбу не только непосредственно на поле битвы, но и на информационных фронтах.
Одной из главных задач нашей страны является донесение всему миру правды о варварских действиях нацистской россии.
Именно с этой целью готовятся съемки документального фильма "Вопреки всему".
Картина должна рассказать о первых днях полномасштабного вторжения, героической обороне украинских вооруженных сил и провале блицкрига рф.
Режиссером станет Артем Литвиненко, известный по работе над сериалом "Нюхач".
Создатели обещают много информации из первых уст, в том числе интервью с экс-командующим армии США в Европе Беном Ходжесом и Министром обороны Украины Алесеем Резниковым.
Ожидается, что кино увидит свет оснью 2022 года.
А пока можно полюбоваться на эпичный постер.
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