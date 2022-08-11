Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф

Украина продолжает борьбу не только непосредственно на поле битвы, но и на информационных фронтах.

Одной из главных задач нашей страны является донесение всему миру правды о варварских действиях нацистской россии.

Именно с этой целью готовятся съемки документального фильма "Вопреки всему".

Картина должна рассказать о первых днях полномасштабного вторжения, героической обороне украинских вооруженных сил и провале блицкрига рф.

Режиссером станет Артем Литвиненко, известный по работе над сериалом "Нюхач".

Создатели обещают много информации из первых уст, в том числе интервью с экс-командующим армии США в Европе Беном Ходжесом и Министром обороны Украины Алесеем Резниковым.

Ожидается, что кино увидит свет оснью 2022 года.

А пока можно полюбоваться на эпичный постер.