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Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф

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Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф

YouTube: The Organization of Ukrainian Producers

UA-Футбол
Новина українською

Украина продолжает борьбу не только непосредственно на поле битвы, но и на информационных фронтах.

Одной из главных задач нашей страны является донесение всему миру правды о варварских действиях нацистской россии.

Именно с этой целью готовятся съемки документального фильма "Вопреки всему".

Картина должна рассказать о первых днях полномасштабного вторжения, героической обороне украинских вооруженных сил и провале блицкрига рф.

Режиссером станет Артем Литвиненко, известный по работе над сериалом "Нюхач".

Создатели обещают много информации из первых уст, в том числе интервью с экс-командующим армии США в Европе Беном Ходжесом и Министром обороны Украины Алесеем Резниковым.

Ожидается, что кино увидит свет оснью 2022 года.

А пока можно полюбоваться на эпичный постер.

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В статье: война с Россией
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