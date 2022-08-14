Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО

"Барселона" едва успела активировать все рычаги и заявить новичков к первому матчу испанского чемпионата против "Райо".

Таким образом, Робер Левандовски получил возможность официально дебютировать в Ла Лиге.

И пускай голов поляк пока не забил (матч закончился 0:0) - но поддержке игрока можно было позавидовать.

С трибун "Камп Ноу" за матчем наблюдала жена футболиста Анна и активно реагировала на каждый момент.

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