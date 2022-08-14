Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Но забить это не помогло.
Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
"Барселона" едва успела активировать все рычаги и заявить новичков к первому матчу испанского чемпионата против "Райо".
Таким образом, Робер Левандовски получил возможность официально дебютировать в Ла Лиге.
И пускай голов поляк пока не забил (матч закончился 0:0) - но поддержке игрока можно было позавидовать.
С трибун "Камп Ноу" за матчем наблюдала жена футболиста Анна и активно реагировала на каждый момент.
Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
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Комментарии (3)
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La Scala (Milano)
14.08.2022 в 12:50
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.08.2022 в 12:45
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oda1979 (Запорожье)
14.08.2022 в 12:13
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