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Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО

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(2 голосов)

Но забить это не помогло.

Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО

Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" едва успела активировать все рычаги и заявить новичков к первому матчу испанского чемпионата против "Райо".

Таким образом, Робер Левандовски получил возможность официально дебютировать в Ла Лиге.

И пускай голов поляк пока не забил (матч закончился 0:0) - но поддержке игрока можно было позавидовать.

С трибун "Камп Ноу" за матчем наблюдала жена футболиста Анна и активно реагировала на каждый момент.

Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО - изображение 1Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО - изображение 2Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО - изображение 3Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО - изображение 4
Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
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В статье: Роберт Левандовский Барселона вТренде
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Комментарии (3)
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La Scala (Milano)
14.08.2022 в 12:50
Треба Роберту бути уважним, після того як Піке вишвирнула Шакіра, той на голодному пайку. То маму Педрі відтрахав, то на самого Педрі око поклав
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+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.08.2022 в 12:45
Гарна
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2022 в 12:13
Поговаривают, что у Лёвы роман с Шакирой. Отсюда и трансфер в клуб банкрот. Сепаратисты используют все возможные рычаги и не только финансовые.
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+1
-1

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