Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
К этому все шло.
EPA
Виталий Кличко разводится со своей женой.
По словам мэра Киева, это решение готовилось давно - супруги несколько лет не жили вместе.
"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально.
У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - объяснил ситуацию Кличко.
Супруги были в браке с 1996 года и имеют троих детей: Егора-Дэниела, Елизавету-Викторию и Максима-Александра.
ФОТО: EPA
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
15.08.2022 в 10:37
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
15.08.2022 в 10:24
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