Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака

Виталий Кличко разводится со своей женой.

По словам мэра Киева, это решение готовилось давно - супруги несколько лет не жили вместе.

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально.

У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - объяснил ситуацию Кличко.

Супруги были в браке с 1996 года и имеют троих детей: Егора-Дэниела, Елизавету-Викторию и Максима-Александра.

ФОТО: EPA