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Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака

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(2 голосов)

К этому все шло.

Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака

EPA

UA-Футбол
Новина українською

Виталий Кличко разводится со своей женой.

По словам мэра Киева, это решение готовилось давно - супруги несколько лет не жили вместе.

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально.

У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - объяснил ситуацию Кличко.

Супруги были в браке с 1996 года и имеют троих детей: Егора-Дэниела, Елизавету-Викторию и Максима-Александра.

Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака - изображение 1
ФОТО: EPA
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
15.08.2022 в 10:37
Ох уж эта Шакира разлучница..
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0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
15.08.2022 в 10:24
Ну она ему хоть наваляла напоследок?
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0

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