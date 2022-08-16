Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО

Андрей Шевченко в своем инстаграме сообщил, что приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

Приехал екс-тренер сборной Украины не один, а в звездной компании Лиева Шрайбера.

Голливудский актер с украинскими корнями уже не первый раз поддерживает нашу страну.

Ранее он уже готовил еду для беженцев в Польше и даже приезжал во Львов.

Тепер, как видим, доехал и до столицы.

Андрей сопроводил свой пост следующим текстом:

Сегодня был насыщенный и важный день. Вместе с известным и очень талантливым актером Лиевом Шрайбером приехали в Киев на встречу с Владимиром зеленским. Как послы плафтормы UNITED24, обсудили и помощь Украине, и способы удерживать внимание мира после почти 6 месяцев войны. Будем сражаться! И за внимание, и за деньги, и за победу! Готовимся к запуску сразу нескольких инициатив.

В этот раз я ехал в Украину на машине. Смотрел в окно и восхищался тем, как красива у нас земля! Украина невероятная и нигде в мире я не чувствую себя таким счастливым, как здесь!