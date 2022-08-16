Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Красавцы!
instagram.com/andriyshevchenko
Андрей Шевченко в своем инстаграме сообщил, что приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.
Приехал екс-тренер сборной Украины не один, а в звездной компании Лиева Шрайбера.
Голливудский актер с украинскими корнями уже не первый раз поддерживает нашу страну.
Ранее он уже готовил еду для беженцев в Польше и даже приезжал во Львов.
Тепер, как видим, доехал и до столицы.
Андрей сопроводил свой пост следующим текстом:
Сегодня был насыщенный и важный день. Вместе с известным и очень талантливым актером Лиевом Шрайбером приехали в Киев на встречу с Владимиром зеленским. Как послы плафтормы UNITED24, обсудили и помощь Украине, и способы удерживать внимание мира после почти 6 месяцев войны. Будем сражаться! И за внимание, и за деньги, и за победу! Готовимся к запуску сразу нескольких инициатив.
В этот раз я ехал в Украину на машине. Смотрел в окно и восхищался тем, как красива у нас земля! Украина невероятная и нигде в мире я не чувствую себя таким счастливым, как здесь!
Популярное сейчас
- Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ВСУ отбросили россиян от Соледара, оккупанты имеют частичный успех у Новомихайловки
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
Новости по теме
- 13:41 Украинские Андрей Шевченко продекламировал поэзию украинского Кобзаря в рамках проекта Vogue UA
- 11:50 Украинские Шевченко: Воины на фронте, как и обычные люди в Украине, упорно трудятся, чтобы наша страна жила и функционировала
- 12:09 Украинские "Кто-то вышел в зум из прифронтовых больниц". Шевченко лично поздравил медиков с праздником