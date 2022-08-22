Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Санкции? Нет, не слышали.
Getty Images / Global Images Ukraine
Еще 3 июня стало известно, что под санкции стран Евросоюза попала жена заслуженных усов путина дмитрия пескова татьяна навка.
Екс-фигурстка, которая сейчас занимается распилом государственных денег под видом сверхдорогих концертов, абслютно не расстроилась.
Уже в августе женщина опубликовала ряд фото и видео с отдыха в Греции.
То, что данная страна признана "недружественной" в рф, ярую патриотку абсолютно не заботит.
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
22.08.2022 в 10:46
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alex.belogubko (одесса)
22.08.2022 в 10:10
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