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Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО

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(2 голосов)

Санкции? Нет, не слышали.

Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Еще 3 июня стало известно, что под санкции стран Евросоюза попала жена заслуженных усов путина дмитрия пескова татьяна навка.

Екс-фигурстка, которая сейчас занимается распилом государственных денег под видом сверхдорогих концертов, абслютно не расстроилась.

Уже в августе женщина опубликовала ряд фото и видео с отдыха в Греции.

То, что данная страна признана "недружественной" в рф, ярую патриотку абсолютно не заботит.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
22.08.2022 в 10:46
Не знав, що в ньго така відома фігуристка
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alex.belogubko (одесса)
22.08.2022 в 10:10
Им всё можно --цари--царицы а народ за них воюет
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