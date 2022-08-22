Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО

Еще 3 июня стало известно, что под санкции стран Евросоюза попала жена заслуженных усов путина дмитрия пескова татьяна навка.

Екс-фигурстка, которая сейчас занимается распилом государственных денег под видом сверхдорогих концертов, абслютно не расстроилась.

Уже в августе женщина опубликовала ряд фото и видео с отдыха в Греции.

То, что данная страна признана "недружественной" в рф, ярую патриотку абсолютно не заботит.