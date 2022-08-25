Перекресток на Брайтон Бич в Нью-Йорке получил второе название - Украинский путь. ФОТО

Знаменательное событие произошло в День независимости Украины в США. Вернее, в неофициальной столице мира – Нью-Йорке. В одном из самых известных его районов – Бруклине, где проживает львиная часть выходцев из бывшего СССР, был переименован перекресток двух улиц – легендарной Брайтон Бич и Кони Айленд. Теперь он будет носить название в честь нашей страны - Украинский путь.

Чтобы представить, насколько серьезным и знаковым был шаг городского Совета Нью-Йорка по части переименования, следует провести параллель на примере украинской топонимики. Трудно представить, какое событие должно произойти, чтобы, скажем, в Киеве вдруг переименовали улицу Крещатик, а в Одессе – Дерибасовскую.

Однако все здравомыслящие люди планеты хорошо понимают, что Украина сейчас стоит на защите всей Европы и мира от абсолютного Зла, которым является россия. Именно поэтому руководящие органы Нью-Йорка без колебаний в решении по переименованию (эта идея возникла еще в первой части лета) отдали должное нашему свободолюбивому и непокоренному народу, многие родные которого живут в Бруклине.

– Вчера на углу Брайтон Бич и Кони Айленд были установлены новые таблички с надписью Ukrainian Way («Украинский путь»), – сообщил корреспонденту UA-Футбол эмигрант из Украины Борис Крайтман, работающий тренером в нью-йорском юношеском клубе FA Euro. – Многие люди, выходцы из Украины, с радостными улыбками наблюдали за установкой табличек, фотографируя и снимая на видео этот процесс. Лично мне всегда будет очень приятно каждый день проезжать по Украинскому пути. В такие моменты чувствуешь большой подъем и гордость за многострадальную Украину.

По словам Бориса Крайтмана, который до своей эмиграции середины 90-х много лет работал детским тренером в Одессе (среди его воспитанников есть бывший игрок «Черноморца» и донецкого «Шахтера» Юрий Селезнев), в Нью-Йорке чуть ли не на каждом шагу можно встретить символы Украины. На многих улицах того же Бруклина развеваются сине-желтые флаги и флажки – как на зданиях и витринах магазинов, так и на автомобилях. Многие носят одежду с украинской национальной символикой и соответствующими надписями.

К словам нашего бывшего соотечественника следует добавить, что немало в Нью-Йорке есть флагов и баннеров с антипутинскими лозунгами. Довольно часто в столице мира проводятся акции в поддержку Украины, в которых принимают участие не только эмигранты, но и граждане США. Одно из первых таких мероприятий еще весной прошло на Менхэттене, собрав не одну тысячу митингующих. Все, кто поддерживает Украину, верят: Божья милость и ВСУ помогут одолеть дерзкого и сверхжесткого врага.