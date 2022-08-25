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Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости

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И передал в фонд Притулы.

Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости

Лачен пише

UA-Футбол
Новина українською

Блогер Игорь Лаченков стал широко известен своей активностью уже после начала активной фазы вторжения россии в Украину.

Молодой человек активно ведет телеграм-канал и собирает средства для помощи нашим военным.

Ко Дню Независимости Игорь также запустил сбор средств с целью собрать 24 миллиона гривен.

Необходимую сумму удалось собрать менее, чем за сутки.

Собранные средства пойдут в фонды Сергея Притулы и "Повернись живим".

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В статье: война с Россией
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