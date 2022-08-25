Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
И передал в фонд Притулы.
Лачен пише
Блогер Игорь Лаченков стал широко известен своей активностью уже после начала активной фазы вторжения россии в Украину.
Молодой человек активно ведет телеграм-канал и собирает средства для помощи нашим военным.
Ко Дню Независимости Игорь также запустил сбор средств с целью собрать 24 миллиона гривен.
Необходимую сумму удалось собрать менее, чем за сутки.
Собранные средства пойдут в фонды Сергея Притулы и "Повернись живим".
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