Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости

Блогер Игорь Лаченков стал широко известен своей активностью уже после начала активной фазы вторжения россии в Украину.

Молодой человек активно ведет телеграм-канал и собирает средства для помощи нашим военным.

Ко Дню Независимости Игорь также запустил сбор средств с целью собрать 24 миллиона гривен.

Необходимую сумму удалось собрать менее, чем за сутки.

Собранные средства пойдут в фонды Сергея Притулы и "Повернись живим".