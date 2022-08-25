Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО

Происходящее в Украине все больше и больше напоминает легендарный "Властелин колец" Джона Толкина и Питера Джексона.

Мордор есть, орки есть - теперь очередь появиться и хоббитам.

Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из известного произведения.

Авторы проекта рапортуют, что система убежищ уже прошла испытания и показала отличные результаты.

Планируется обустраивать такие убежища частных и коммунальных учреждениях, а также в учебных заведениях.

Выглядит интересно - но главное, чтобы основную функцию выполняло.