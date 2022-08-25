Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
Орки и Мордор уже есть.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Происходящее в Украине все больше и больше напоминает легендарный "Властелин колец" Джона Толкина и Питера Джексона.
Мордор есть, орки есть - теперь очередь появиться и хоббитам.
Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из известного произведения.
Авторы проекта рапортуют, что система убежищ уже прошла испытания и показала отличные результаты.
Планируется обустраивать такие убежища частных и коммунальных учреждениях, а также в учебных заведениях.
Выглядит интересно - но главное, чтобы основную функцию выполняло.
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