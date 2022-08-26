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Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО

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Пара отдыхает в Португалии.

Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО

instagram.com/toniterry26

UA-Футбол
Новина українською

Скандальная история вокруг личной жизни Джона Терри уже давно в прошлом.

Джон и его супруга Тони сохранили свой брак и до сих пор счастливы вместе.

Сейчас пара отдыхает на Мальдивах, где футболист проводит отпуск.

А 40-летняя красотка не стесняется демонстрировать шикарную фигуру в купальнике.

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В статье: Джон Терри вТренде
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