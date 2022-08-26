Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
Пара отдыхает в Португалии.
instagram.com/toniterry26
Скандальная история вокруг личной жизни Джона Терри уже давно в прошлом.
Джон и его супруга Тони сохранили свой брак и до сих пор счастливы вместе.
Сейчас пара отдыхает на Мальдивах, где футболист проводит отпуск.
А 40-летняя красотка не стесняется демонстрировать шикарную фигуру в купальнике.
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