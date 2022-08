Деньгами в Манчестере не обижают. Футболисты МЮ уезжают со стадиона на суперкарах. ВИДЕО

Сезон для "Манчестер Юнайтед" начался далеко не лучшим образом.

Только тяжелая победа над "Ливерпулем" слегка скрасила горечь от двух позорных поражений от "Брайтона" и "Брентфорда".

В клубе проводят активную трансферную кампанию - Каземиро уже подписан, Антони из "Аякса" на подходе.

Но и тех игроков, которые уже есть в команде, деньгами не обижают.

В сети появилось видео, на котором футболисты МЮ выезжают со стадиона.

Все, даже молодой Еланга - на дорогих суперкарах.

