Деньгами в Манчестере не обижают. Футболисты МЮ уезжают со стадиона на суперкарах. ВИДЕО
Даже молодые - уже на крутых авто.
Фото: twitter.com/ManUtd
Сезон для "Манчестер Юнайтед" начался далеко не лучшим образом.
Только тяжелая победа над "Ливерпулем" слегка скрасила горечь от двух позорных поражений от "Брайтона" и "Брентфорда".
В клубе проводят активную трансферную кампанию - Каземиро уже подписан, Антони из "Аякса" на подходе.
Но и тех игроков, которые уже есть в команде, деньгами не обижают.
В сети появилось видео, на котором футболисты МЮ выезжают со стадиона.
Все, даже молодой Еланга - на дорогих суперкарах.
Didnt expect that from our assisted manager pic.twitter.com/TOxIWWDSFm— DROLE ???????????????? (@DROLEutd) August 25, 2022
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