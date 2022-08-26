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Деньгами в Манчестере не обижают. Футболисты МЮ уезжают со стадиона на суперкарах. ВИДЕО

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Даже молодые - уже на крутых авто.

Деньгами в Манчестере не обижают. Футболисты МЮ уезжают со стадиона на суперкарах. ВИДЕО

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

Сезон для "Манчестер Юнайтед" начался далеко не лучшим образом.

Только тяжелая победа над "Ливерпулем" слегка скрасила горечь от двух позорных поражений от "Брайтона" и "Брентфорда".

В клубе проводят активную трансферную кампанию - Каземиро уже подписан, Антони из "Аякса" на подходе.

Но и тех игроков, которые уже есть в команде, деньгами не обижают.

В сети появилось видео, на котором футболисты МЮ выезжают со стадиона.

Все, даже молодой Еланга - на дорогих суперкарах.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед вТренде
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