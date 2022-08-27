Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО

Владислав Дубинчак с первых матчей сезона закрепил за собой место на левом фланге обороны "Динамо".

Уже скоро столичный клуб стартует и в чемпионате Украины.

Единственная неприятная новость для футболиста - это отсуствие зрителей на трибунах.

Поддержать Владислава точно пришла бы его вторая половинка Мирослава.

Девушка работает фотографом, потому ее социальные сети - это красиво и профессионально.

Впрочем, главное украшение любых фото - это сама Мирослава.