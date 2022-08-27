Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
Фотографировать - ее профессия.
instagram.com/meristruss
Владислав Дубинчак с первых матчей сезона закрепил за собой место на левом фланге обороны "Динамо".
Уже скоро столичный клуб стартует и в чемпионате Украины.
Единственная неприятная новость для футболиста - это отсуствие зрителей на трибунах.
Поддержать Владислава точно пришла бы его вторая половинка Мирослава.
Девушка работает фотографом, потому ее социальные сети - это красиво и профессионально.
Впрочем, главное украшение любых фото - это сама Мирослава.
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