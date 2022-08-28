Тренеры команд АПЛ продемонстрировали свою поддержку Украине. ФОТО

Очередной тур АПЛ начался с уже стабильных невероятных результатов, вроде девяти голов Ливерпуля или хет-трика Холанда за 19 минут.

Однако, была еще одна деталь, которая заслуживает внимания.

Ряд тренеров команд АПЛ вышли на матчи с сине-желтыми значками.

Отметились Артета, Лемпард, Хазенхюттль, Марш, Паркер, Силва та Франк.

Отдельно заслуживает внимания новая прическа защитника "Челси" Риса Джеймса.