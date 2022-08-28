Тренеры команд АПЛ продемонстрировали свою поддержку Украине. ФОТО
И не только тренеры.
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
Очередной тур АПЛ начался с уже стабильных невероятных результатов, вроде девяти голов Ливерпуля или хет-трика Холанда за 19 минут.
Однако, была еще одна деталь, которая заслуживает внимания.
Ряд тренеров команд АПЛ вышли на матчи с сине-желтыми значками.
Отметились Артета, Лемпард, Хазенхюттль, Марш, Паркер, Силва та Франк.
Отдельно заслуживает внимания новая прическа защитника "Челси" Риса Джеймса.
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