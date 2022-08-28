В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
Вышло эффектно.
НСК "Олимпийский" уже стал местом паломничества футбольных пар.
Ровно год назад, в августе 2021 года, Влада Зинченко приготовила сюрприз мужу и красиво сообщила ему пол их будущего ребенка.
Идея явно прижилась - и вот, в августе 2022 года, уже Ефим Конопля со своей женой Анастасией провернули тот же трюк.
Пара вместе вишла на поле и красиво развернула огромный "сюрприз".
Как и у семейства Зинченко, семейство Конопля пополнится девочкой.
Стоит также отметить, что отношения Ефима и Анастасии начали со скандала.
Ранее девушка встречалась с защитником "Динамо" Денисом Поповым.
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
28.08.2022 в 15:07
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RicoRico (Кривой Рог)
28.08.2022 в 16:16
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+4
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