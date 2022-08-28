В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО

НСК "Олимпийский" уже стал местом паломничества футбольных пар.

Ровно год назад, в августе 2021 года, Влада Зинченко приготовила сюрприз мужу и красиво сообщила ему пол их будущего ребенка.

Идея явно прижилась - и вот, в августе 2022 года, уже Ефим Конопля со своей женой Анастасией провернули тот же трюк.

Пара вместе вишла на поле и красиво развернула огромный "сюрприз".

Как и у семейства Зинченко, семейство Конопля пополнится девочкой.

Стоит также отметить, что отношения Ефима и Анастасии начали со скандала.

Ранее девушка встречалась с защитником "Динамо" Денисом Поповым.