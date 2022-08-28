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В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО

Новости
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(1 голосов)

Вышло эффектно.

В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

НСК "Олимпийский" уже стал местом паломничества футбольных пар.

Ровно год назад, в августе 2021 года, Влада Зинченко приготовила сюрприз мужу и красиво сообщила ему пол их будущего ребенка.

Идея явно прижилась - и вот, в августе 2022 года, уже Ефим Конопля со своей женой Анастасией провернули тот же трюк.

Пара вместе вишла на поле и красиво развернула огромный "сюрприз".

Как и у семейства Зинченко, семейство Конопля пополнится девочкой.

Стоит также отметить, что отношения Ефима и Анастасии начали со скандала.

Ранее девушка встречалась с защитником "Динамо" Денисом Поповым.

И разошлись молодые люди, судя по всему, не друзьями.

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В статье: вТренде Денис Попов Ефим Конопля
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
28.08.2022 в 15:07
Как далеки все эти люди от народа..
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RicoRico (Кривой Рог)
28.08.2022 в 16:16
І тим паче від українського. Пост в інстаграмі написали розійською, напис на "подарунку" який розкрився - англійською.
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+4
0

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