Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
В украинском футболе все непросто.
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Вчера Ефим Конопля и его жена Анастасия ефектно сообщили радостную новость - пара ждет рождения девочки.
Отношения молодых людей прошли через тяжелые испытания.
До Ефима Настя встречалась з игроком "Динамо" Денисом Поповым.
И на старте своих отношений с защитником "Шахтера" девушка получила в свой адрес немало "приятных" слов - в том числе и от бывшего парня.
Однако, сейчас та история забыта, у Дениса новая любовь, а Анастасия готовится стать матерью.
Хэппи-энд, который стоит закрепить подборкой эффектных фото миссис Конопли.
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Wreck (Киев)
29.08.2022 в 12:49
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doschukrovno (Ровно)
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MaximSK (Киев)
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