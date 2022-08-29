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Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО

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(3 голосов)

В украинском футболе все непросто.

Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО

instagram.com/_konoplya.anastasia_

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Ефим Конопля и его жена Анастасия ефектно сообщили радостную новость - пара ждет рождения девочки.

Отношения молодых людей прошли через тяжелые испытания.

До Ефима Настя встречалась з игроком "Динамо" Денисом Поповым.

И на старте своих отношений с защитником "Шахтера" девушка получила в свой адрес немало "приятных" слов - в том числе и от бывшего парня.

Однако, сейчас та история забыта, у Дениса новая любовь, а Анастасия готовится стать матерью.

Хэппи-энд, который стоит закрепить подборкой эффектных фото миссис Конопли.

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В статье: вТренде Денис Попов Ефим Конопля
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
29.08.2022 в 12:49
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doschukrovno (Ровно)
29.08.2022 в 12:36
Таке враження , що наші футболісти не дають своїм подругам грошей на верхній одяг .
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MaximSK (Киев)
29.08.2022 в 12:01
Милая, хорошая девушка, Ефиму повезло с женой, рад за него
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0
-1

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