Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО

Вчера Ефим Конопля и его жена Анастасия ефектно сообщили радостную новость - пара ждет рождения девочки.

Отношения молодых людей прошли через тяжелые испытания.

До Ефима Настя встречалась з игроком "Динамо" Денисом Поповым.

И на старте своих отношений с защитником "Шахтера" девушка получила в свой адрес немало "приятных" слов - в том числе и от бывшего парня.

Однако, сейчас та история забыта, у Дениса новая любовь, а Анастасия готовится стать матерью.

Хэппи-энд, который стоит закрепить подборкой эффектных фото миссис Конопли.