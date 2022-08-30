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Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy

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Пару видели вместе.

Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Килиан Мбаппе - один из главных кандидатов на смену Роналду и Месси на вершине футбольного Олимпа.

Как известно, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, потому про Джорджину Родригес и Антонеллу Рокуццо мы знаем не меньше, чем про их звездных мужей.

А вот Килиан долгое время был одинок.

Однако, похоже, его одиночеству наступил конец.

Ряд известных СМИ рапортуют о том, что француз находится в отношениях с моделью-трансгендером Инес Рау.

Издание Corriere dello Sport утверждает, что пара вместе уже несколько месяцев.

Еще в мае футболиста и модель вместе видели на Каннском фестивале.

А недавно они же засветились во время совместного отдыха на яхте.

Рау перенесла операцию по смене пола в 16 лет.

Сейчас она - известная модель, которая красовалась на обложке Playboy и даже выпустила автобиографию под названием "Женщина".

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
30.08.2022 в 18:46
Оце так да! Ну що реалісти ще хочете Мбаппе до себе в хату?
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