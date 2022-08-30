Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy
Пару видели вместе.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе - один из главных кандидатов на смену Роналду и Месси на вершине футбольного Олимпа.
Как известно, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, потому про Джорджину Родригес и Антонеллу Рокуццо мы знаем не меньше, чем про их звездных мужей.
А вот Килиан долгое время был одинок.
Однако, похоже, его одиночеству наступил конец.
Ряд известных СМИ рапортуют о том, что француз находится в отношениях с моделью-трансгендером Инес Рау.
Издание Corriere dello Sport утверждает, что пара вместе уже несколько месяцев.
Еще в мае футболиста и модель вместе видели на Каннском фестивале.
А недавно они же засветились во время совместного отдыха на яхте.
Kylian mbappé a été aperçu a Cannes en compagnie du célèbre mannequin transexuelle Inès Rau. #FreshPeople pic.twitter.com/s9x03nmX9X— Fresh People (@freshpeople_off) June 3, 2022
Рау перенесла операцию по смене пола в 16 лет.
Сейчас она - известная модель, которая красовалась на обложке Playboy и даже выпустила автобиографию под названием "Женщина".
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