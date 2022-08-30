Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy

Килиан Мбаппе - один из главных кандидатов на смену Роналду и Месси на вершине футбольного Олимпа.

Как известно, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, потому про Джорджину Родригес и Антонеллу Рокуццо мы знаем не меньше, чем про их звездных мужей.

А вот Килиан долгое время был одинок.

Однако, похоже, его одиночеству наступил конец.

Ряд известных СМИ рапортуют о том, что француз находится в отношениях с моделью-трансгендером Инес Рау.

Издание Corriere dello Sport утверждает, что пара вместе уже несколько месяцев.

Еще в мае футболиста и модель вместе видели на Каннском фестивале.

А недавно они же засветились во время совместного отдыха на яхте.

Kylian mbappé a été aperçu a Cannes en compagnie du célèbre mannequin transexuelle Inès Rau. #FreshPeople pic.twitter.com/s9x03nmX9X — Fresh People (@freshpeople_off) June 3, 2022

Рау перенесла операцию по смене пола в 16 лет.

Сейчас она - известная модель, которая красовалась на обложке Playboy и даже выпустила автобиографию под названием "Женщина".