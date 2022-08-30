Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО

Сегодня легендарный Павел Недвед отмечает 50-летие.

Праздновать столь важный юбилей экс-футболист начал заранее.

Социальные сети взорвались вирусными роликами с тем, как чех провел ночь.

На видео Павел танцует в компании полуголых девушек (которые по возрасту годятся в подруги его дочери Иванне) и не стесняясь трогает их за все места.

Pavel Nedved stats:



Ball Control 99

Dribbling 99

Tight Possesion 99

Balance 99

Offensive Awareness 99

Posession Game 99

Physical Contact 99 pic.twitter.com/sSPH1GxiuZ — Michał Borowy (@MiBorowy) August 29, 2022

Также попал на видео момент выхода Недведа из заведения.

Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b — jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022

Очевидно, что обладатель "Золотого мяча-2003" дико пьян.

"Ювентус", где Недвед занимает пост вице-президента, ситуацию не комментирует.

Впрочем, удивляться тяге немолодого Недведа к девушкам двое моложе не стоит.