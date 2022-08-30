  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Седина в бороду - бес в ребро.

Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО

Ondřej Tomšů, Radio Prague International

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня легендарный Павел Недвед отмечает 50-летие.

Праздновать столь важный юбилей экс-футболист начал заранее.

Социальные сети взорвались вирусными роликами с тем, как чех провел ночь.

На видео Павел танцует в компании полуголых девушек (которые по возрасту годятся в подруги его дочери Иванне) и не стесняясь трогает их за все места.

Также попал на видео момент выхода Недведа из заведения.

Очевидно, что обладатель "Золотого мяча-2003" дико пьян.

"Ювентус", где Недвед занимает пост вице-президента, ситуацию не комментирует.

Впрочем, удивляться тяге немолодого Недведа к девушкам двое моложе не стоит.

В 2019-м году стало известно, что Павел ушел от жены ради романа с юной красоткой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Павел Недвед вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Толик (Одесса)
30.08.2022 в 19:25
Кросавчег
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.08.2022 в 19:14
Также попал на видео момент выхода Недведа из заведения. (с) - паша медведь
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде