Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
Седина в бороду - бес в ребро.
Ondřej Tomšů, Radio Prague International
Сегодня легендарный Павел Недвед отмечает 50-летие.
Праздновать столь важный юбилей экс-футболист начал заранее.
Социальные сети взорвались вирусными роликами с тем, как чех провел ночь.
На видео Павел танцует в компании полуголых девушек (которые по возрасту годятся в подруги его дочери Иванне) и не стесняясь трогает их за все места.
Pavel Nedved stats:— Michał Borowy (@MiBorowy) August 29, 2022
Ball Control 99
Dribbling 99
Tight Possesion 99
Balance 99
Offensive Awareness 99
Posession Game 99
Physical Contact 99 pic.twitter.com/sSPH1GxiuZ
Также попал на видео момент выхода Недведа из заведения.
Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b— jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022
Очевидно, что обладатель "Золотого мяча-2003" дико пьян.
"Ювентус", где Недвед занимает пост вице-президента, ситуацию не комментирует.
Впрочем, удивляться тяге немолодого Недведа к девушкам двое моложе не стоит.
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