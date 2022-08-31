Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО

Весной этого года Ирина Морозюк стала матерью во второй раз.

Сейчас эпатажная красотка живет в Турции с детьми, хотя в соцсетях полностью перешла на украинский язык.

Ну и конечно - продолжает веселить своих поклонников эффектными видео.