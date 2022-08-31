Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО
Как всегда эпатажна.
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Весной этого года Ирина Морозюк стала матерью во второй раз.
Сейчас эпатажная красотка живет в Турции с детьми, хотя в соцсетях полностью перешла на украинский язык.
Ну и конечно - продолжает веселить своих поклонников эффектными видео.
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