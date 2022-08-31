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Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО

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Как всегда эпатажна.

Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Весной этого года Ирина Морозюк стала матерью во второй раз.

Сейчас эпатажная красотка живет в Турции с детьми, хотя в соцсетях полностью перешла на украинский язык.

Ну и конечно - продолжает веселить своих поклонников эффектными видео.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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