Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
Заряжаемся позитивом.
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Вчера стало известно, что один из лидеров "Зари" Владислав Кабаев стал игроком "Динамо".
Вместе с футболистом, в состав втрых половинок игроков киевлян вливается его жена Тамара.
Пара вместе уже очень давно, в 2019-м году молодые люди скрепили свои отношения узами брака, а в прошлом - праздновали появление на свет дочери.
Сейчас яркая брюнетка с ребенком находятся в Одессе, но очень скоро присоединятся к главе семейства.
А ми - насладимся красотой очаровательной украинки.
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