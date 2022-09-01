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Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО

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Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО

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UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что один из лидеров "Зари" Владислав Кабаев стал игроком "Динамо".

Вместе с футболистом, в состав втрых половинок игроков киевлян вливается его жена Тамара.

Пара вместе уже очень давно, в 2019-м году молодые люди скрепили свои отношения узами брака, а в прошлом - праздновали появление на свет дочери.

Сейчас яркая брюнетка с ребенком находятся в Одессе, но очень скоро присоединятся к главе семейства.

А ми - насладимся красотой очаровательной украинки.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кабаев вТренде
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