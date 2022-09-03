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Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО

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(1 голосов)

Всегда прекрасна.

Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО

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UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко летом перебрался из Манчестера в Лондон и уже успел ударно стартовать с "Арсеналом" в АПЛ.

Конечно же, рядом с футболистом всегда его главное сокровище - жена и дочь.

Влада, как и ее муж, уже успела предстать в цветех "канониров".

Стоит признаться, ей очень идет, не меньше, чем Саше.

Также пара вчера отпраздновала первый день рождения дочери.

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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (1)
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kolotows
03.09.2022 в 09:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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vismut (Запорожье)
03.09.2022 в 09:29
Чем она прекрасна? Постоянно занимается детьми и хозяйством?
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