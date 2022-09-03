Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Всегда прекрасна.
Александр Зинченко летом перебрался из Манчестера в Лондон и уже успел ударно стартовать с "Арсеналом" в АПЛ.
Конечно же, рядом с футболистом всегда его главное сокровище - жена и дочь.
Влада, как и ее муж, уже успела предстать в цветех "канониров".
Стоит признаться, ей очень идет, не меньше, чем Саше.
Также пара вчера отпраздновала первый день рождения дочери.
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Комментарии (1)
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kolotows
03.09.2022 в 09:34
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vismut (Запорожье)
03.09.2022 в 09:29
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