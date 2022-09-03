Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО

Александр Зинченко летом перебрался из Манчестера в Лондон и уже успел ударно стартовать с "Арсеналом" в АПЛ.

Конечно же, рядом с футболистом всегда его главное сокровище - жена и дочь.

Влада, как и ее муж, уже успела предстать в цветех "канониров".

Стоит признаться, ей очень идет, не меньше, чем Саше.

Также пара вчера отпраздновала первый день рождения дочери.