Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский вместе со своей красавицей-женой Роксаной посетил Венецианский кинофестиваль.

"Когда в Бельгии Руслан был номинирован на премию игрока года, мы поехали на Гала вечер по этому случаю. И тогда я сказала: "Наша первая красная дорожка и не последняя". И вот теперь я отдаю должок. Привезла мужа в Венецию", – написала Роксана в инстаграме.

Напомним, что в текущем сезоне Серии А Руслан сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.