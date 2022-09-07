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Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО

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Роксана привезла мужа в Венецию

Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО

instagram.com/roksana_m7

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вместе со своей красавицей-женой Роксаной посетил Венецианский кинофестиваль.

"Когда в Бельгии Руслан был номинирован на премию игрока года, мы поехали на Гала вечер по этому случаю. И тогда я сказала: "Наша первая красная дорожка и не последняя". И вот теперь я отдаю должок. Привезла мужа в Венецию", – написала Роксана в инстаграме.

Напомним, что в текущем сезоне Серии А Руслан сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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