Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
Роксана привезла мужа в Венецию
instagram.com/roksana_m7
Украинский хавбек "
"Когда в Бельгии Руслан был номинирован на премию игрока года, мы поехали на Гала вечер по этому случаю. И тогда я сказала: "Наша первая красная дорожка и не последняя". И вот теперь я отдаю должок. Привезла мужа в Венецию", – написала Роксана в инстаграме.
Напомним, что в текущем сезоне Серии А Руслан сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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