Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
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Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший капитан Сборной Англии, игрок "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Милана" и "ПСЖ" Дэвид Бэкхем заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой II.
Легендарный футболист простоял в очереди 13 часов, чтобы медленно подойти, и склонить голову перед гробом королевы.
Королева могла несколько раз вручить титул рыцаря Дэвиду, но в 2014 году процесс был приостановлен из-за проблем с налоговой. После регулярно появлялась информация, что Бэкхема все же посвятят в рыцари, но этого так и не произошло.
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