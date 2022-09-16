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Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео

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Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший капитан Сборной Англии, игрок "Реала", "Манчестер Юнайтед", "Милана" и "ПСЖ" Дэвид Бэкхем заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

Легендарный футболист простоял в очереди 13 часов, чтобы медленно подойти, и склонить голову перед гробом королевы.

Королева могла несколько раз вручить титул рыцаря Дэвиду, но в 2014 году процесс был приостановлен из-за проблем с налоговой. После регулярно появлялась информация, что Бэкхема все же посвятят в рыцари, но этого так и не произошло.

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В статье: Дэвид Бекхэм Елизавета II
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