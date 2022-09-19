Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет

Хуан Эрнангомес - далеко не самый выдающийся баскетболист на свете.

В прошлом сезоне испанец успел сменить три команды в НБА и нигде не был игроком основы.

Однако, звездный час баскетболиста наступил уже после окончания сезона.

В июне на Netflix вышел фильм "Hustle" или "Прорваться в НБА", где Хуан сыграл одну из главных ролей вместе с Адамом Сэндлером.

Согласно сюжету, не самый успешный скаут (Сэндлер) случайно увидел на дворовой площадке очень талантливого парня по имени Бо Круз (Эрнангомес) и решил сделать его звездой НБА любой ценой.

Картина очень хорошо зашла публике, получив одобрительные рецензии на профильных ресурсах, а испанский форвард внезапно стал звездой.

Именно в таком статусе баскетболист отправился на Евробаскет-2022, который вчера завершился победой именно испанской сборной.

Крайне символично, что лучшим игроком финального матча стал именно Эрнангомес, который настрелял 27 очков со скамейки и напомнил всем Бо Круза.

Правда, приз MVP всего турнира ушел другому Эрнангомесу - старшему брату Хуана Вилли.

Но это уже не так важно - за несколько месяцев Хуан превратился в настоящую знаменитость.

Состоянием на начало лета, за баскетболистом в инстаграме следило 150 тысяч человек.

Сегодня у него уже без малого 700 тысяч подписчиков.

Новый сезон Хуанчо начнет в команде "Торонто Рэпторз" уже в качестве медийной знаменитости.

А вот повлияет ли это как-то на успех игрока непосредственно на площадке - покажет только сезон.