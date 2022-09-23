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Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО

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Главная фанатка игрока.

Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО

instagram.com/kris_guivan

UA-Футбол
Новина українською

Эдуард Сарапий совершил мощный скачок в своей карьере.

Только в этом сезоне 23-летний игрок дебютировал в УПЛ - и вот уже приглашение в сборную подоспело.

В успех защитника всегда верила его вторая половина Кристина.

Пара вместе уже много лет, еще со времен первых матчей Эдуарда за запорожский "Металлург".

Потому этот успех молодые люди однозначно могут разделить на двоих.

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В статье: СК Днепр-1 вТренде Эдуард Сарапий
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