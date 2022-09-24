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Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО

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(1 голосов)

Уже успела влюбиться в Неаполь

Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО

instagram.com/elisaagraziani

UA-Футбол
Новина українською

Сезон для Джакомо Распадори начался очень успешно.

Молодой итальянец летом пошел на повышение, перейдя из "Сассуоло" в "Наполи" и уже успел отметиться голами в Серии А и в Лиге чемпионов.

Вчера к этому списку добавился еще и гол в составе сборной Италии - именно Распадори забил единственный гол в ворота англичан.

В восторге от того, как все складывается, не только сам футболист, но и его девушка.

Именно Эльзе Джакомо посвятил вчерашний гол, отпраздновав его соотвествующим жестом.

Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО - изображение 1
ФОТО: Isabella Bonotto/Anadolu Agency via Getty Images

Красотка перебралась в новый город вместе со своим бойфрендом и уже признается, что влюбилась в Неаполь.

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В статье: Национальная сборная Италии вТренде Джакомо Распадори
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Комментарии (2)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
24.09.2022 в 14:25
Красивая.
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oda1979 (Запорожье)
24.09.2022 в 14:23
Она похоже на человека!!!
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