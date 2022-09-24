Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО

Сезон для Джакомо Распадори начался очень успешно.

Молодой итальянец летом пошел на повышение, перейдя из "Сассуоло" в "Наполи" и уже успел отметиться голами в Серии А и в Лиге чемпионов.

Вчера к этому списку добавился еще и гол в составе сборной Италии - именно Распадори забил единственный гол в ворота англичан.

В восторге от того, как все складывается, не только сам футболист, но и его девушка.

Именно Эльзе Джакомо посвятил вчерашний гол, отпраздновав его соотвествующим жестом.

ФОТО: Isabella Bonotto/Anadolu Agency via Getty Images

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