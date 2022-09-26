  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине

Новости
(1 голосов)

С Тимкой все хорошо

Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине

скриншот

Новина українською

Харьковский сурок-прорицатель Тимка вместе с другими животными пережил оккупацию в селе Нестеровка Великобурлукской общины, которое Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков во время контрнаступления в сентябре.

Читайте такжеЗеленский: Украина получила системы ПВО NASAMS

Все это время в Нестеровке жили около 30 сурков, все они чувствуют себя хорошо, рассказал Суспільному заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического Каразинского факультета Владимир Грубник. В оккупации с сурками были двое наблюдателей, работники лаборатории Владимир и Галина.

Во время оккупации сурки жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

Никаких предсказаний Тимка еще не делал, но смотрители надеются, что в феврале сурок сделает их на биостанции, где и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде