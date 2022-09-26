Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
С Тимкой все хорошо
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Харьковский сурок-прорицатель Тимка вместе с другими животными пережил оккупацию в селе Нестеровка Великобурлукской общины, которое Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков во время контрнаступления в сентябре.
Все это время в Нестеровке жили около 30 сурков, все они чувствуют себя хорошо, рассказал Суспільному заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического Каразинского факультета Владимир Грубник. В оккупации с сурками были двое наблюдателей, работники лаборатории Владимир и Галина.
Во время оккупации сурки жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.
Никаких предсказаний Тимка еще не делал, но смотрители надеются, что в феврале сурок сделает их на биостанции, где и каждую зиму до полномасштабного российского вторжения.
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