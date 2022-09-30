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Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО

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Ему не привыкать побеждать зло.

Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО

Rich Fury/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Известный актер Марк Хэмилл стал амбассадором платформы United24, о чем сообщили во время онлайн-беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО - изображение 1

"Свет точно победит тьму. Я в это верю, и в это верит наш народ. Спасибо, что вы возглавили сложную миссию - быть первым послом, который будет помогать Украине собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это важно", - сказал президент.

Актер, который прославился благодаря роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах", готов победить еще одну империю зла.

"В этом долгом и неравном противостоянии Украине нужна дополнительная поддержка. Для меня честь стать послом "Армии дронов" по приглашению Президента Украины. Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", - заявил Хэмилл.

Проект "Армия дронов" – это комплексная программа фандрайзинговой платформы United 24, Генерального штаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и Госспецсвязи. Она предполагает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

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В статье: война с Россией
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