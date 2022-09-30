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Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга

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Новый музыкальный продукт от президента Ингульца

Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга

Канал "Трендець"

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает эпатировать людей по всей стране.

На этот раз он решил переделать трек российского исполнителя шансона Михаила Круга и даже снял под это дело клип.

В нем он спел о родном Петрово и будущей победе над оккупантами.

Напомним, что ранее Поворознюк прославился также своими мотивами "Вова, е*аш их, бл*ть".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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