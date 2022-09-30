Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
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Канал "Трендець"
Президент "
На этот раз он решил переделать трек российского исполнителя шансона Михаила Круга и даже снял под это дело клип.
В нем он спел о родном Петрово и будущей победе над оккупантами.
Напомним, что ранее Поворознюк прославился также своими мотивами "Вова, е*аш их, бл*ть".
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