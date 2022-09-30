Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк продолжает эпатировать людей по всей стране.

На этот раз он решил переделать трек российского исполнителя шансона Михаила Круга и даже снял под это дело клип.

В нем он спел о родном Петрово и будущей победе над оккупантами.

Напомним, что ранее Поворознюк прославился также своими мотивами "Вова, е*аш их, бл*ть".