Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

Илья Забарный, как и все футболисты "Динамо", не может занести старт сезона себе в актив.

Однако, в личной жизни у игрока все замечательно.

Сегодня защитник киевлян сообщил в своем инстаграме, что сделал предложение своей девушке Ангелине.

Конечно же, она ответила "да".