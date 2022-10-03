Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Счастья молодым.
instagram.com/illiazabarnyi
Илья Забарный, как и все футболисты "Динамо", не может занести старт сезона себе в актив.
Однако, в личной жизни у игрока все замечательно.
Сегодня защитник киевлян сообщил в своем инстаграме, что сделал предложение своей девушке Ангелине.
Конечно же, она ответила "да".
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