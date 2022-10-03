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Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

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Счастья молодым.

Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

instagram.com/illiazabarnyi

UA-Футбол
Новина українською

Илья Забарный, как и все футболисты "Динамо", не может занести старт сезона себе в актив.

Однако, в личной жизни у игрока все замечательно.

Сегодня защитник киевлян сообщил в своем инстаграме, что сделал предложение своей девушке Ангелине.

Конечно же, она ответила "да".

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Илья Забарный
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